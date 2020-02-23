ترامب: سنوقع اتفاق سلام مع طالبان الأفغانية

أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي توقيع اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية.ولم تذكر مزيد من التفاصيل.وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل، فى وقت سابق أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيستمر لأسبوع.وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع "طالبان" سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب الآلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من "طالبان".