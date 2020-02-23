ماجد المصري يبدأ تصوير «الوجه الآخر» الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان ماجد المصري، الأسبوع المقبل، تصوير دوره في مسلسل "الوجه الآخر"، المقرر عرضه قريبًا.وقال ماجد المصري، في تصريحات صحفية له، إن المسلسل يناقش مشكلات اجتماعية مهمة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتألف من 45 حلقة."الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نيكول سابا، أحمد سعيد عبدالغني وندى موسى، وهو من تأليف ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشنداويلي، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي".وعُرض مؤخرًا لماجد المصري مسلسل "بحر"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمي لمسلسلات الحلقات الطويلة في 60 حلقة، ويتناول قضايا الصعيد، مع توجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر، إضافة إلى الجانب الرومانسي.