رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

علاقة بين قاصر وخطيبها.. ملابسات العثور على جثة رضيعة بالقمامة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:29 م
جثة رضيعة
جثة رضيعة
ندى حمدي
طباعة
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة رضيعة ملقاة بالقمامة بمنطقة البدرشين، وتبين أنها لطفلة سفاح نتجت من علاقة آثمة بين قاصر وخطيبها.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة بمدينة البدرشين، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وهوية من قام بالتخلص من جثة الرضيعة.

كشفت تحريات العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث القطاع أن والدتها فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، وكانت مرتبطة عاطفيًا بشاب في المنطقة، وتقدم لخطبتها، وعقب الاستمرار في خطبتها سنة ونصف، عاشرها معاشرة الأزواج وترددت عليه عدة مرات لإقامة علاقة جنسية آثمة حتى حملت منه، ومنذ عدة أشهر، تم فسخ الخطبة.

وأضافت التحريات أن الفتاة استمرت في ارتداء الملابس الواسعة لإخفاء حملها، حتى موعد الوضع وأنجبت طفلة توفيت فور ولادتها بساعة، واتصلت بخطيبها الذي حضر وتخلصا من الجثة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الصور

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

انخفاض فى قطاع السياحة بفرنسا بسبب «كورونا»

دراسة تكشف أهم مقومات الحياة الزوجية الناجحة

مبادرة «المغاورى» لدعم محطة الزهراء تنقذ «نورالفجر» من الموت

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
المزيد

الثقافة

«حقوقك القانونية» فى مكتبة مصر الجديدة 15 مارس

صناع أغنية «دون»: تدعم القراءة.. وردود الأفعال أسعدتنا

أوبرا «لا سكالا» بميلانو توقف عروضها بسبب «كورونا»

4 مارس.. «الكتب خان» تستضيف عادل عصمت فى لقاء خاص