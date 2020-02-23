علاقة بين قاصر وخطيبها.. ملابسات العثور على جثة رضيعة بالقمامة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة رضيعة ملقاة بالقمامة بمنطقة البدرشين، وتبين أنها لطفلة سفاح نتجت من علاقة آثمة بين قاصر وخطيبها.تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة بمدينة البدرشين، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وهوية من قام بالتخلص من جثة الرضيعة.كشفت تحريات العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث القطاع أن والدتها فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، وكانت مرتبطة عاطفيًا بشاب في المنطقة، وتقدم لخطبتها، وعقب الاستمرار في خطبتها سنة ونصف، عاشرها معاشرة الأزواج وترددت عليه عدة مرات لإقامة علاقة جنسية آثمة حتى حملت منه، ومنذ عدة أشهر، تم فسخ الخطبة.وأضافت التحريات أن الفتاة استمرت في ارتداء الملابس الواسعة لإخفاء حملها، حتى موعد الوضع وأنجبت طفلة توفيت فور ولادتها بساعة، واتصلت بخطيبها الذي حضر وتخلصا من الجثة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.