«تنشيط السياحة» تستضيف أشهر الصحف والمجلات البريطانية

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدا صحفيا بريطانيا من ممثلى أهم وأشهر الصحف والمجلات البريطانية، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجاري فى برنامج سياحى لمدينتي القاهرة والأقصر.‎وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن تنظيم هذه الزيارة يأتي ضمن خطة الأنشطة الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips التي تحرص الهيئة على تنظيمها للترويج لمصر بصورة أكبر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها وخاصة من السوق البريطاني، لافتا إلى أن ممثلى الصحف والمجلات الذين تم استضافتهم يمتازون بكثرة متابعيهم من محبي السياحة والسفر فى السوق البريطاني.‎تضمن برنامج الزيارة جولات سياحية لأهم المعالم السياحية بمدينة القاهرة، وتم تنظيم زيارة خاصة للمتحف المصري الكبير تفقدوا خلالها معامل الترميم والمبني الضخم الذي يجري به العمل على قدم وساق للتجهيز لافتتاحه القريب.استمع الوفد لشرح وافٍ من الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية والذى أجاب على تساؤلاتهم العديدة، كما التقى الوفد بالسيد اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به.‎كما تم ترتيب زيارة للوفد للمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول، ومنطقة سقارة الأثرية حيث تم زيارة مجموعة زوسر وهرم أوناس ومقبرة مريروكا، ‎وخلال زيارتهم لمدينة الأقصر قام الوفد بجولة بالبر الغربي حيث زاروا وادي الملوك، ومنزل هاورد كارتر، وتمثالي ممنون، وكذلك البر الشرقي معابد الكرنك، ومعبد الأقصر.