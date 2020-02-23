الصين: الوضع بالنسبة لكورونا مازال معقدًا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج: إن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما زال معقدًا، وإن جهود السيطرة على الفيروس والوقاية منه تمر بمرحلة حاسمة.جاء ذلك في كلمة ألقاها بينج، اليوم الأحد، خلال اجتماع في بكين لدعم جهود تنسيق الوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف بينج، أن "الأمة الصينية مرت بالكثير من الصعوبات ولم تطغ هذه الصعوبات أبدًا عليها، وواصلت مسارها نحو النمو والنهوض"، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه وتعزيز التنسيق من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدمًا.وتابع بينج، ما زال وضع الفيروس معقدًا وتمر الوقاية والسيطرة عليه بمرحلة حاسمة، وينبغي على لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات إثبات ثقة النصر ومواصلة إكمال أعمال الوقاية والسيطرة، وتحويل الضغط إلى القوة المحركة وتحويل الأزمة إلى الفرصة، واستئناف الإنتاج والمعيشة بشكل منظم وتعزيز نسبة التنسيق السياسي وإتاحة الإمكانية التنموية الهائلة والطاقة القوية، وبذل جهود لتحقيق هدف ومهمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام".