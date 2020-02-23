الإمارات وبيلاروسيا تبحثان التعاون العسكري

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الأحد، مع وزير التصنيع العسكري البيلاروسي غولوفتشينكو رومان الكساندروفيتش، علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.