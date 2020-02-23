سفير مصر فى غانا يُشارك الجالية حفلها السنوى للمدرسة الدولية بأكرا

شَهدَ سفير مصر لدى غانا عماد حنا، الحفل السنوي للمدرسة الدولية في أكرا، والتي تضم في صفوفها عـددًا من أبناء الجالية المصرية في مراحلهم التعليمية المختلفة، حيثُ شارك الطلبة المصريون في "طابور رايات الدوّل" برفع العلم المِصري، وارتداء الأزياء التي عَبّرَت عن الحِقَب المختلفة من تاريخ مصر القديم والمُعاصِر.حَظِىَ الرُكن المصري بالحفل باهتمام جموع الحاضرين من الجنسيات المُختلفة، حيثُ بذلَ أولياء الأمور المصريين جهدًا كبيرًا لإخراجـــه بالشكل المُتميز الـذي بدا عليه، وذلك عَبرَ تزيينه بمُجَسّمات مُتقّنة للآثار الفرعونية، وابتكار أفكار جديدة وغير تقليدية لاجتذاب الزائرين من مُختلف الفئات العُمرية، إضافةً إلى تقديم المأكولات والمشروبات الشعبية المصرية.هذا، وقد أعرب السفير حنا عن سعادته بما شهده من إقبال على الجناح المصري، وشغف بالتعرُف على تاريخ مصر وحضارتها، مُثنيًا على ما تحظى به الجالية المصرية في غانا من ترحيب وتقدير.