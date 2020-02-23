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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالتزكية.. «الوسيمي» نائبًا لرئيس غرفة القاهرة التجارية

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:26 م
أحمد الوسيمي
أحمد الوسيمي
دعاء أبو العزم
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اختار مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة لمنصب النائب الأول بهيئة مكتب الغرفة.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال جلسة الإجراءات التي عقدها المجلس لاستكمال المنصب الخالي في هيئة مكتب غرفة القاهرة.

واختار مجلس إدارة غرفة القاهرة أحمد الوسيمي بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري، وهو ما فسره أعضاء مجلس إدارة الغرفة برغبتهم في التنسيق والتعاون والتناغم لتنفيذ خطة مجلس إدارة الغرفة التنموية في دعم المشروعات المختلفة من منتسبي الغرفة التي تنمي وتطور اقتصاد مصر القومي.

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