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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتروجت تبدأ في تنفيذ مشروع الأخشاب من قش الأرز بالبحيرة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:26 م
مشروع الأخشاب من
مشروع الأخشاب من قش الأرز
سيد ابراهيم
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استلمت شركة بتروجت، التابعة لوزارة البترول، أرض مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة من قش الأرز، التابع لشركة تكنولوجيا الأخشاب، بعد الانتهاء من عملية الرفع المساحي بطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مربع سنويًا، طبقًا لأحدث المواصفات الأوروبية، على مساحة 115 فدانا، باستثمارات 210 ملايين يورو.

وبدأت "بتروجت" بتمهيد الأرض التى من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع عليها نحو 24 شهرًا.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد شهد، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول «إيجبس 2020»، التوقيع على عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة سيمبل كامب الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.

ويضم المشروع الجديد مصنعًا لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بواسطة قش الأرز، بطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مربع سنويا، طبقا لأحدث المواصفات الأوروبية باستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الألمانية المتطورة في التصنيع، ويوفر المشروع بذلك منتجا محليا عالي الجودة، تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات، مثل الأثاث ومواد البناء والديكور.

ويقام المشروع برأسمال مصرى بالكامل من قطاع البترول، وتشمل الجهات المساهمة فيه كلا من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة سيدبك، وشركة بتروجت.

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