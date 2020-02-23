شوارع إيران تخلو من المارة بسبب «كورونا» (فيديو)

عرضت فضائية "الحدث" مقطع فيديو يضم لقطات حصرية من شوارع إيران، حيث تبدو خالية من المارة والمواطنين بشكل كبير.وأظهرت اللقطات شوارع مدينة "قم" خالية من المارة بسبب حال الهلع التي تسبب بها انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ويظهر الأمر كما حدث في مدينة ووهان الصينية منطقة تفشي الفيروس.أغلقت إيران الجامعات في طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلًا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا، وسط أنباء غير رسمية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 18 وفاة.سجلت إيران، مساء السبت، سادس حالة وفاة بفيروس كورونا، وفق التليفزيون الرسمي، وهي الأعلى خارج الصين، فيما جرى اكتشاف حالات إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28، ومعظم حالات الإصابة في مدينة "قم" التي تبعد 120 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة طهران.