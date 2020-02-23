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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفد من مراسلي قنوات ووكالات أجنبية ومنظمات حقوقية يزور سجن المرج

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:31 م
مراسلي قنوات
مراسلي قنوات
مريم جبل و عمرو المزيدي
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استقبل قطاع السجون وفدًا ضم عددًا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية من بينها (الأسوشيتد برس - قناة العربية - قناة الغد العربي)، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

ذلك بالإضافة إلى مسئولي عدد من منظمات حقوق الإنسان (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - مؤسسة المحروسة للتنمية - المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية لحقوق الإنسان - المنظمة العربية لحقوق الإنسان - جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان - المنظمة العربية المصرية الدولية لحقوق الإنسان - المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية - المجلس الدولى لحقوق الإنسان).

حيث زاروا (سجن المرج)، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن (فصول محو الأمية - المكتبة - دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي - المطبخ - ورشة أعمال النجارة - معرض المنتجات الزخرفية - المنتجات الغذائية).

والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية - تعليمية - دراسية - ثقافية - دينية) التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

كما تفقدوا مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات.. إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.. كما تناولوا الحديث مع عددٍ من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

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