عائد من الحرب.. «الدستور» في منزل مصري اختفى 34 عامًا في العراق
الأحد 23/فبراير/2020 - 03:27 م
محمد عوضطباعة
الحسانين عبدالحي شلبي، عائد إلى أرض الوطن من العراق، بعد تغيبه وانقطاع أخباره لـ34 عامًا، قصته غريبة ومشوقة، فما كواليس المرحلة التي دارت تحت أحداث الحرب والنار في أرض دجلة والفرات؟.
"الدستور"التقت العائد إلى أحضان بلده وأسرته، وقال إنه كان مسافرًا للحصول على فرصة عمل هناك،
"الدستور"التقت العائد إلى أحضان بلده وأسرته، وقال إنه كان مسافرًا للحصول على فرصة عمل هناك،
إذ إنه كان يعمل بـ«كافتيريا» من أجل تحسين وضعه المادي والحصول على لقمة العيش.
وأضاف أن العاصمة بغداد كانت نقطة نزوله في العراق، إلا أنه تنقل من محافظة إلى أخرى ومن بلد لبلد، حتى أنه زار جميع المناطق بالعراق على مدار تلك السنوات، إلا أن نقطة استقراره في النهاية كانت في قرية نائية تابعة لمدينة البصرة.
عائد من الحرب
رحلة الغياب
ولفت «الحسانين» إلى أن كثرة التنقلات ومرضه الذي تكرر أكثر من مرة؛ تسبب في نسيانه مقر إقامته وعنوانه القديم حتى فقد وعيه للرجوع لتلك المنطقة مرة أخرى، موضحًا أن أوراقه الرسمية قد فقدها أيضا ولم يعثر عليها، ولذلك كان لا يتدخل في أي شأن من الشئون السياسية أو الاجتماعية الخاصة بأهل المنطقة، وكان «في حاله ومعزولا».
وأوضح أن المنطقة التى انتقل إليها مؤخرا في قرية تابعة للبصرة كانت بعيدة للغاية عن المدينة ذاتها ومن ضمن المناطق النائية، لافتًا إلى أن الأهالى هناك تعاونوا معه بشكل جيد وعايشهم بالحسنى، ولم تحدث أي خلافات معهم، على الرغم أنه غريب عنهم ولم يملك أي أوراق ولا يتذكر أي شىء يستطيع التواصل من خلاله مع أبنائه أو أفراد العائلة.
وحول تقلبات الأوضاع السياسية ونشوب الحرب مع أمريكا، أكد أنه كان يتعامل بمبدأ الحذر والحيطة لسلامته فقط، حتى أنه اعتاد لحظة سماع أى ضرب قذائف أو غارة على المناطق المجاورة له أن يتحاشى ذلك بالنزول إلى أنفاق أو تحت السلالم في المنزل تحسبا لأى ضرر يقع عليه.
عائد من الحرب
كلمة السر في رجوع الحسانين شلبي
«على أبو حسين» كان كلمة السر في قصة رجوع الحسانين شلبي، من العراق بعد انقطاع 34 عاما، وكان من أحد سكان القرية التى يقيم بها الحسانين، والذى لفت انتباهه ظهوره عدة مرات واختفائه بالمنزل أغلب الأوقات، حتى تقرب منه واستدرجه في الحديث حتى روى له قصة تواجده في تلك القرية النائية، وبعد أن علم أنه مصري ومتغيب عن أهله بسبب النسيان وعده بالمساعدة والرجوع لأهله.«التقاط صورة» بداية الوسائل التي انتهجها «أبو حسين» لتنفيذ خطة المساعدة في رجوع الغائب لأحضان أسرته التى افتقدها على مدار تلك السنوات العجاف، وأرسل صورته لأحد أصدقاءه المصريين، وأخبره بالاسم كاملا، حتى أنه وضعها في جروب على الفيسبوك يحمل اسم «رابطة عائلات آل شلبي» وانتشرت الصورة حتى وصلت لأحد المستشارين أبناء العائلة، والذي تواصل بدوره مع القنصلية العراقية وتفهموا الموقف وتأكدوا من صحة البيانات، وبدأوا بالفعل في المساعدة.
عائد من الحرب
نجل شقيقه يروى الكواليس
عزت شلبي، نجل شقيق الحسانين شلبي، قال لـ«الدستور» إن عمه لازال متذكرا أسماء جميع أبناءه وكذلك المواقف القديمة لهم، وأخذ يسرد لهم تلك المواقف بالتفاصيل دون اى نسيان، إضافة لتذكره الكثير من الأماكن وأسماء الشوارع بمصر، موضحًا أنه لأول مرة يرى أحفاده وخاصة انه سافر حينما كان أولاده صغار وعاد وأحفاده متزوجون.ولفت إلى أنه علم بجهود الدولة لإرجاعه إلى موطنه مرة اخرى، رغم أنه يمتلك أى أوراق رسمية له، وقال لأسرته «فرحتي برجوع مصر كبيرة لا توصف».