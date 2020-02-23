عائد من الحرب.. «الدستور» في منزل مصري اختفى 34 عامًا في العراق

الحسانين عبدالحي شلبي، عائد إلى أرض الوطن من العراق، بعد تغيبه وانقطاع أخباره لـ34 عامًا، قصته غريبة ومشوقة، فما كواليس المرحلة التي دارت تحت أحداث الحرب والنار في أرض دجلة والفرات؟."الدستور"التقت العائد إلى أحضان بلده وأسرته، وقال إنه كان مسافرًا للحصول على فرصة عمل هناك،

وأضاف أن العاصمة بغداد كانت نقطة نزوله في العراق، إلا أنه تنقل من محافظة إلى أخرى ومن بلد لبلد، حتى أنه زار جميع المناطق بالعراق على مدار تلك السنوات، إلا أن نقطة استقراره في النهاية كانت في قرية نائية تابعة لمدينة البصرة.

رحلة الغياب

ولفت «الحسانين» إلى أن كثرة التنقلات ومرضه الذي تكرر أكثر من مرة؛ تسبب في نسيانه مقر إقامته وعنوانه القديم حتى فقد وعيه للرجوع لتلك المنطقة مرة أخرى، موضحًا أن أوراقه الرسمية قد فقدها أيضا ولم يعثر عليها، ولذلك كان لا يتدخل في أي شأن من الشئون السياسية أو الاجتماعية الخاصة بأهل المنطقة، وكان «في حاله ومعزولا».





وأوضح أن المنطقة التى انتقل إليها مؤخرا في قرية تابعة للبصرة كانت بعيدة للغاية عن المدينة ذاتها ومن ضمن المناطق النائية، لافتًا إلى أن الأهالى هناك تعاونوا معه بشكل جيد وعايشهم بالحسنى، ولم تحدث أي خلافات معهم، على الرغم أنه غريب عنهم ولم يملك أي أوراق ولا يتذكر أي شىء يستطيع التواصل من خلاله مع أبنائه أو أفراد العائلة.





وحول تقلبات الأوضاع السياسية ونشوب الحرب مع أمريكا، أكد أنه كان يتعامل بمبدأ الحذر والحيطة لسلامته فقط، حتى أنه اعتاد لحظة سماع أى ضرب قذائف أو غارة على المناطق المجاورة له أن يتحاشى ذلك بالنزول إلى أنفاق أو تحت السلالم في المنزل تحسبا لأى ضرر يقع عليه.