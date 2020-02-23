طائرات روسية تشن غارات جوية على محيط القوات التركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن طائرات روسية شنت غارات جوية عدة، استهدفت محيط تجمع القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب.وأعلن المرصد أن غارات الطائرات الروسية طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوب إدلب، بالإضافة إلى قصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية على مناطق جبل الزاوية.كما أشار إلى وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش السوري متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية، جنوب إدلب.فيما كشف المرصد عن دخول رتل عسكري جديد للجيش التركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية، يضم جنودًا وآليات ثقيلة توجهت نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في جبل الزاوية.