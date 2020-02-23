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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس «مصر شريان العطاء»

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:18 م
تأسيس «مصر شريان
تأسيس «مصر شريان العطاء»
إسراء جمال
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احتفلت كلية الطب بجامعة عين شمس، اليوم، بمرور 20 عاما على تأسيس جمعية مصر شريان العطاء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

أقيمت الاحتفالية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

يذكر أن الجمعية بدأت كفكرة نبعت من طلاب بالفرقة الخامسة بكلية طب عين شمس أواخر عام 1999، انطلاقا من الشعور بالمسئولية لسد العجز بالتبرع المنتظم بالدم وكذلك دعوة الزملاء وتشجيعهم على التبرع ومداومة تذكيرهم بموعد تبرعهم كل 6 أشهر.

وفي فبراير عام 2000، كانت البداية لـ(مشروع التبرع المنتظم بالدم) الذي عرف باسم "شريان العطاء"، حيث جرى تأسيس المشروع وإنشاء أول قاعدة بيانات للمتبرعين المنتظمين بالدم في مصر، ضمت حينها 300 متبرع منتظم.

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