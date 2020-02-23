4 مارس.. «الكتب خان» تستضيف عادل عصمت فى لقاء خاص

تنظم دار "الكتب خان" للنشر والتوزيع، لقاء مع الكاتب عادل عصمت لمناقشة أحدث أعماله من إصدارات الدار، الأربعاء ٤ مارس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر الكتب خان دجلة، يدير اللقاء الكاتب شريف العصفوري.وتتضمن الأعمال التي تناقش أحدث إصدارات الكاتب وهي: رواية "أيام النوافذ الزرقاء" وكتاب "ناس وأماكن".وأما عن عادل عصمت فهو كاتب وروائي مصري أصيل، ألف مجموعة من القصص القصيرة بعنوان "قصاصات"، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 2011، عن روايته "أيام النوافذ الزرقاء".كما حصل عادل عصمت علي جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2016 عن روايته "حكايات يوسف تادرس".عادل عصمت من مواليد 1959، تخرج فى كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس عام 1984، حصل على ليسانس المكتبات من جامعة طنطا عام 1986. يعمل أخصائي مكتبات في وزارة التربية والتعليم.