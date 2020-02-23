الانتهاء من كوبرى مشاة معدنى ووحدة صحية بـ«الطود»

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، الانتهاء من تنفيذ إنشاء كوبري مشاة معدني على الترعة العالية بناحية نجع أبوالحمد بقرية منشية النوبة لعبور الطلاب والتلاميذ بمدرسة نجع أبو الحمد والأهالي بالمنطقة.قام رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بمنشية النوبة، وذلك لإزالة المعوقات وسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وذلك لدخولها ضمن التأمين الصحي الشامل.وأشاد رئيس المركز بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بقرية منشية النوبة والتي تنفذ على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.