الصحة: تطوير منشآت طبية بالأقصر وجنوب سيناء استعدادًا للتأمين الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، عن خطة تطوير المنشآت الصحية التي تشمل المستشفيات والوحدات الصحية في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، تسير وفقًا للجدول الزمني تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل مارس المقبل.وأوضح السبكي لـ"الدستور"، أنه من المقرر تطوير 80 وحدة صحية ومركز و15 مستشفى داخل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير، لضمان حصول المواطنين على الخدمة الطبية على أعلى مستوى.وأعلن السبكي، عن استمرار حملات التوعية الميدانية للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الجديد في محافظة جنوب سيناء من خلال مبادرتي "سجل في مكانك" و"سجل واطمن"، بالتزامن مع أعمال التطوير بالمنظومة، تمهيدًا لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.