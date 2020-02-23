العثور على جثة طفلة بترعة فى الأقصر

عثر أهالي مدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، اليوم الأحد، على جثة طفلة بمياه ترعة بإحدى القرى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة.تلقى اللواء أيمن عبد الراضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بعثور أهالي مدينة أرمنت على جثة الطفلة "يسر. ع. ا" تبلغ من العمر عاما وثمانية أشهر، طافية على سطح مياه أحدى الترع.وعلى الفور تم انتشال الجثة من المياه، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامى العامى لنيابات الأقصر، وذلك للوقوف على وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.