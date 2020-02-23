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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 54 حالة اشتباه تسمم من «حميات أسوان»

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:14 م
حالة اشتباه تسمم
حالة اشتباه تسمم
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى حميات أسوان، إنه تماثل للشفاء 54 حالة، من إجمالي 124 شخصًا، تعرضوا لاشتباه تسمم غذائي، يوم الجمعة الماضي، بنفس المنطقة.

وأوضح أنه تم عزل 80 حالة، ولكن بعد تعافيهم واتخاذ كافة الإجراءات وأوجه الرعاية اللازمة تجاههم تبقى منهم بالمستشفى 27 مصابًا، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة، وسيتم التصريح بالخروج لهم غدًا بعد الانتهاء من فترة علاجهم.

وقد وصل أعداد الأهالي الذين تعرضوا لاشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام بإحدى المناطق الكائنة فى أول مطلع الصداقة بأسوان، إلى 124 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

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