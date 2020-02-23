خروج 54 حالة اشتباه تسمم من «حميات أسوان»

قال الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى حميات أسوان، إنه تماثل للشفاء 54 حالة، من إجمالي 124 شخصًا، تعرضوا لاشتباه تسمم غذائي، يوم الجمعة الماضي، بنفس المنطقة.وأوضح أنه تم عزل 80 حالة، ولكن بعد تعافيهم واتخاذ كافة الإجراءات وأوجه الرعاية اللازمة تجاههم تبقى منهم بالمستشفى 27 مصابًا، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة، وسيتم التصريح بالخروج لهم غدًا بعد الانتهاء من فترة علاجهم.وقد وصل أعداد الأهالي الذين تعرضوا لاشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام بإحدى المناطق الكائنة فى أول مطلع الصداقة بأسوان، إلى 124 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.