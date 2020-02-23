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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:13 م
كليات العلوم الحكومية
كليات العلوم الحكومية
إسراء جمال
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نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل للتعريف بمبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP)، وسيتم البدء خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء، وهى المبادرة التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان، وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار. عقدت الورشة تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة، وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.

وفى بداية الورشة شرح الدكتور معوض الخولى المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءً على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كل المستويات محليًا وعالميًا.

و أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، وتأتى في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة، وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصًا والعلوم الأساسية عمومًا.

وأوضح صقر أن المبادرة تتكون من عدة برامج في مرحلتها الأولى، وهي حاضنات للنوابغ في العلوم بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل، وحاضنة تكنولوجية لتمكين رائدات الأعمال العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤتمر سنوي للمرأة في العلوم، وتتضمن المبادرة أيضًا منح قصيرة للباحثين في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنح بحثية سريعة وموجهة في الرياضيات والفيزياء فى كليات العلوم الحكومية، بالإضافة إلي منح تطوير وتحديث وصيانة واعتماد معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية، وتطوير وإنشاء بنية تحتية قوية في مجال الحاسوب فائق السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة عن طريق الربط بين الجهات المصرية المتميزة في هذا المجال.

وخلال الورشة أوضحت د. نادية الأنصاري، مسئول سياسات وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، أن برنامج ScienceUP Faculty of Science يتكون من مكونين أساسيين، وهما تطوير وتحديث وصيانة المعمل المركزي لكلية العلوم ودعم مشروعات بحثية مقدمة من قسمي الرياضيات والفيزياء في كلية العلوم، وتم فى الورشة التعريف بكيفية كتابة استمارة التقديم ومعايير التقييم والاختيار من خلال الإعلان الحالي، على أن يكون آخر موعد لتقديم المقترحات النهائية لتطوير المعامل المركزية هو 1 مارس 2020، كما أن آخر موعد للتقدم بالمشروعات البحثية هو 8 مارس 2020، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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