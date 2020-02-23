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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تهوى ببورصة قطر عند الإغلاق

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
بورصة قطر
بورصة قطر
أكرم عمران
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هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى ختام تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 35.70 نقطة، لتغلق عند مستوى 9898.40 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

جرت التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 50.6 مليون سهم بقيمة 129.3 مليون ريال قطري، عبر تنفيذ 3054 صفقة، وارتفع 11 سهمًا، وانخفض 29 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

هبطت أسهم 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.79%.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة Ooredoo، أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر، وأن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقًا شاملًا للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية، كما جددت المجموعة التزامها بأعلى المعايير في خدمة عملائها وقوانين الهيئات التنظيمية لشركاتها العاملة في مختلف الدول حول العالم.

فيما أعلنت شركة السلام العالمية، أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة ليصبح على السـاعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، في مجمع البوابة، بدلًا من تاريخ 2020-3-1، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020325، في مجمع البوابة.

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