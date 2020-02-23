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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسني حافظ يطالب وزيرة الثقافة باستغلال المسارح لمواجهة الإرهاب

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
النائب الوفدى حسنى
النائب الوفدى حسنى حافظ
عائشة حسن
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تقدم النائب الوفدى حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة "سيدى جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة فى محاربة الأفكار الإرهابية.

وأوضح النائب فى طلب الإحاطة أنه من الضرورى تفعيل دور وزارة الثقافة فى محاربة الأفكار الإرهابية، واستغلال مسارح الدولة وعرض فنون ومسرحيات لكبار الكتاب لمعرفة دور الدولة فى القضاء على الإرهاب وبناء دولة حديثة بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الآداب والفنون لتنمية الوعى وجعل الثقافة طريقًا مفتوحًا نحو التطوير والتصدى للأفكار الإرهابية والفكر المتطرف بالإضافة إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

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