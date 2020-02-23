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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أكبر حملة لإصلاح المعدات المعطلة بالقليوبية

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
صلاح حسنى
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أعلنت محافظة القليوبية إطلاق أكبر حملة لإصلاح المعدات والسيارات والجرارات بالوحدات المحلية بتكلفة تبلغ 51 مليون جنيه في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة وعودة المظهر الجمالي لشوارعها من خلال توفير المعدات الميكانيكية بكل أشكالها تسهم بالارتقاء بالمنظومة.

وكشف بيان صادر عن المحافظة اليوم، عن أنه جرى تحديد احتياجات كل مدن وقرى المحافظة من المعدات للوصول إلى أعلى معدل تشغيل فعلي للحملة من خلال إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للمعدات والسيارات والجرارات، بدلًا من تكهين المعطل لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة.

أوضح البيان أن الحملة بدأت من جراج الحملة الميكانيكية لحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى تسليم المعدات التي سيتم إصلاحها ضمن خطة المحافظة للعمرات الجسيمة، والتي تم إسنادها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن طريق تمويل من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 51 مليون جنيه بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، والمهندس إبراهيم حافظ، رئيس لجنة الممارسات ومندوب وزارة التنمية المحلية.

أشار البيان إلى أنه جرى تسليم 1330 كاوتش مختلفة الأنواع للمعدات المملوكة للمحافظة "سيارات، لوادر" في إطار الاستغلال الأمثل لكل معدات وسيارات الأحياء، وصيانة ورفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراحات من أجل الاستفادة القصوى منها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي الحملة في إطار وضع أسلوب عمل ونظام مع تحديد المهام والمسئوليات للحفاظ على المعدات الميكانيكية والسيارات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السائق في عمله.

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