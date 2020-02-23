البنوك تقود ارتفاعات بورصة البحرين بختام التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى نهاية تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع- بنسبة 0.01%، رابحا 0.08 نقطة، ليغلق عند مستوى 1668.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليون دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.85%، مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 10%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.31% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.95%، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.50%.كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.43%.وفي سياق متصل، أعلنت شركة البحرين للسينما عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وبلغ الدخل التشغيلي 9.02 مليون دينار بحريني مقابل 8.34 مليون دينار بحريني في السنة المالية السابقة، وسجلت المجموعة صافي ربح قدره 4.23 مليون دينار بحريني في عام 2019، مقابل 4.22 مليون دينار بحريني في سنة 2018، وبلغت ربحية السهم 54 فلسا في سنة 2019، وبلغ إجمالي حجم الميزانية 92.4 مليون دينار بحريني.وأضافت الشركة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة سيقدم توصية لدفع أرباح أسهم بنسبة 50% للسهم الواحد.فيما أعلن مصرف السلام البحرين عن شراء ما يعادل 538 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 76.349 مليون سهم إلى 76.887 مليون سهم، تمثل 3.470% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 20 فبراير.