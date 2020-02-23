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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدارس الوادي الجديد تتخذ كل الإجراءات الوقائية ضد الأمراض

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:08 م
مدارس الوادي الجديد
مدارس الوادي الجديد
محمد علي مهدي
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أجرى صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عددًا من الجولات التفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة مدرسة المروة الابتدائية، والتى تعمل فترة صباحية بمدرسة المروة الإعدادية نظرًا لأعمال الصيانة، للتأكد على سير منظومة العمل بالمدرسة، وتابع أعمال الصيانة داخل المدرسة بمقرها الأصلى حيث شدد على انتهاء الأعمال فى أوقاتها المحددة.

كما تفقد مدرسة السادات الثانوية العسكرية، للاطمئنان على سير منظومة العمل بالمدرسة، وكذا النظافة العامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد الأمراض.

حيث اطمأن "ميرغنى" على تدريب الطالبات على الدخول على بنك المعرفة ومدى التفاعل داخل الفصل وفق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدًا على تشكيل لجان دورية لمتابعة سير العمل داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد راعي العملية التعليمية على أرض المحافظة.

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