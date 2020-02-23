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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية» تنظم احتفالية لمؤسسات الإرشاد السياحي في مصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:08 م
مؤسسات الإرشاد السياحي
مؤسسات الإرشاد السياحي
هبه عويضه
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شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة محمد سعد، مدير عام الهيئة، اليوم، مع كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، فى الاحتفالية التى نظمها الاتحاد الدولي لمؤسسات الإرشاد السياحى عن شمال إفريقيا بمناسبة اليوم العالمي للمرشد السياحي International Tourist Guide Day لأول مرة فى مصر، وتم تكريم مرشدين سياحيين من مصر وأيضا، من دول عربية مثل "المغرب، وتونس، وليبيا".

يأتي هذا الاحتفال تكريمًا للمرشد السياحي، وإظهار بعض الشخصيات من المرشدين السياحيين المميزين الذين يساهمون في إبراز دور المرشد السياحى فى المجتمع، وتسليط الضوء عليهم حتى نشجع الأجيال على الاقتداء بهم.

تم تكريم محمد سعد، مدير عام الهيئة الداعمة للقطاع السياحى بالإسكندرية، وحضر الاحتفال كل من الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، وحازم أبو السعود، نقيب المرشدين، ووجيه كامل، ممثل الاتحاد الدولى لمؤسسات المرشدين السياحيين لشمال إفريقيا، وأسامة الخولي، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وحسام الحلو، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق وأعضاء من نقابة المرشدين السياحيين.

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