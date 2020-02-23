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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق أولى قوافل مبادرة «نبض حياة» لعلاج مرضى القلب غير القادرين

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:05 م
مبادرة نبض حياة
مبادرة نبض حياة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع شركة باير، تحت رعاية مجلس الوزراء لتشخيص حالات مرضى القلب والتمهيد لإجراء التدخلات الطبية المطلوبة لهم بالمجان سواء قسطرة قلب علاجية وتركيب دعامات أو عمليات قلب مفتوح.

جرى تنظيم القافلة داخل المستشفى العام بالخارجة بالوادي الجديد برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قافلة "نبض حياة" بالوادي الجديد ضمت استشاريين من المعهد القومي للقلب ووقعت الكشف على 60 حالة من حالات مرضى القلب شديدة الخطورة والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وأشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير تعمل على استكمال الخدمات الطبية المطلوبة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها في القافلة وذلك بإجراء 7 عمليات قسطرة علاجية وتركيب الدعامات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن اختيار صناع الخير لإطلاق أولى قوافل "نبض حياة" من الوادي الجديد يأتي تأكيدا على استهداف المبادرة الجديدة كل مرضى القلب غير القادرين في كل شبر على أرض مصر.

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