أحمد الزيات يطالب بتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والغاز للمصانع

أشاد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وذلك من خلال حل المشاكل التي تقف عائق أمام العديد من المستثمرين والصناع.وأكد الزيات في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك العديد من المشاكل التي تقف عائق أمام الصناع ورجال الأعمال أبرزها يتمثل في التمويل البنكي للشركات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء، مطالبًا بتخفيض تلك الفواتير لدخول المنتج المحلي في المنافسة مع باقي الدول الأخرى.وفي نفس السياق أشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلا أن حديث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإلغاء حبس المستثمرين ورجال الأعمال في التشريعات الاقتصادية يشجع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في مصر، مضيفًا أن هذا القرار سيزيد من ثقة رجال الأعمال وخاصة في القطاع الصناعي.