«IGI العقارية» تتعاقد مع «المصرية للاتصالات» لتطوير حلول ذكية بـ«أشجار سيتى»

وقَّعت شركة «IGI العقارية»، إحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري في القطاع الخاص في مصر منذ عام 1994، عقد تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، في حضور وفد من شركة «IGI العقارية» برئاسة خالد شتا، رئيس مجلس الإدارة، ووفد من الشركة المصرية للاتصالات.وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي «IGI العقارية» لتقديم المزيد من الخدمات في مشروعاتها العقارية عامة، والتي تتركز بشكل كبير في مدينة السادس من أكتوبر، وبالأخص «أشجار سيتي» حاليًا، والاستعانة بخبرات الشركة المصرية للاتصالات، أفضل المشغلين العاملين في مجال حلول الاتصالات بخبرة تتعدى 160 عامًا، لتقديم المزيد من الخدمات التقنية والتكنولوجية لعملاء الشركة.ويتضمن هذا التعاقد تطوير الخدمات الموجودة بالفعل في «أشجار سيتي» للأفراد والعائلات، وتقديم المزيد من خدمات الخطوط الأرضية والتركيب، وتقديم خدمات إنترنت سريعة وذات كفاءة، وخدمات التشغيل الثلاثي التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من ثلاث خدمات (الاتصال وتصفح الإنترنت ومشاهدة التليفزيون من خلال اشتراك واحد).وعلى مستوى الكومباوند نفسه، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بالعمل على تطوير المزيد من الحلول الأمنية وتعزيز شبكات المراقبة والكاميرات، كما ستقوم بتقديم خدمات إنترنت عام يغطي جميع قطاعات المشروع ومتاحًا للجميع، وتقديم حلولًا لتطوير «البيت الذكي» التي تدخل التكنولوجيا في جميع مهامه اليومية، هذا بالإضافة إلى توفير حلول أفضل للتواصل بشكل أفضل بين إدارة الكومباوند والعملاء، للوقوف على أي مشكلات ولتقديم الحلول والخدمات بشكل أسرع.وأعرب خالد شتا، رئيس مجلس إدارة «IGI العقارية» عن فخره بإبرام هذا التعاون المهم، كما أكد سعي الشركة الجاد للتعاون مع المزيد من الكيانات ذات الخبرة من أجل تقديم خدمات عصرية وغير مسبوقة لساكني المشروعات السكنية من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية لهم.وقال شتا إن الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا التعاقد ستقوم بتقديم حلول متخصصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وقد وقع الاختيار على المصرية للاتصالات تحديدًا لأننا نبحث عن الخبرة والمستوى الاحترافي والكفاءة.شركة «IGI العقارية» إحدى شركات الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية IGI، والتي تأسست عام 1973 وتعد واحدة من شركات القطاع الخاص الرائدة وتضم شركات متنوعة تعمل في عدة أنشطة وقطاعات.واستطاعت «IGI العقارية» خلال 25 عامًا المضي بخطى واثقة في مجال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وقدمت مشروعات شهيرة تناسب مختلف متطلبات المجتمع.