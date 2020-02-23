الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة كورونا

رفعت الهيئة البحرية الأردنية مستوى تأهبها لطواقمها وكوادرها كافة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للكشف الحسي على جميع البواخر التي تدخل المياه الإقليمية الأردنية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول المحيطة.وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد السلمان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - إنه في حال الاشتباه بأي إصابة غير طبيعية، تمنع السفينة من الاصطفاف على أرصفة الموانئ، وتبقى بالمياه الإقليمية لحين التأكد من الإصابة، موضحًا أن كابتن الباخرة أو السفينة وحسب الاتفاقيات الدولية ملزم بتقديم إقرار صحي لطاقمه كاملا وشهادات خلو من الأمراض.وأشار إلى أنه خلال 48 ساعة القادمة لا توجد أي باخرة قادمة من الصين لموانئ العقبة، ولم تسجل أي حالة مرضية خلال الفترة الماضية.