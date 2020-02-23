«الأعلى للإعلام» يناقش نقل العاملين للوزارة

اجتمع المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحضور هيئة مكتب المجلس، لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة أنشطة اللجان.وناقش الاجتماع، قرار نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس، والصادر من مجلس الوزراء.واستكملت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها اليوم، مناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل "فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر"، ومنصات "البلاتفورم"باشتراكات أو إعلانات.وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الخبراء، وناقشت قواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القواعد القانونية.وانتهت اللجنة سابقا، من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بجميع أنواعها والصحف الورقية.