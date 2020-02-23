العراق يقرر تمديد منع دخول الأجانب من المعابر مع إيران

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن بلاده مدت أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران، فيما أعلنت السلطات في طهران عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووصول عدد حالات الوفاة إلى 8.وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام،ج وقال عبد المهدي مساء أمس السبت إن الحظر سيمدد، ولم يحدد موعدا لانتهاء العمل به.وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن رئيس الوزراء أمر "بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية ايران الاسلامية عدا العراقيين".ويرتبط البلدان الجاران، اللذان تقطنهما أغلبية شيعية، بروابط دينية وسياسية وتجارية وثيقة. وعلقت إيران الزيارات الدينية إلى العراق. وعلقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران، وقالت وزارة الصحة العراقية إنها لم ترصد أي حالات إصابة بالفيروس في البلاد.