جامعة بنها تفتح معرضا خيريا للملابس

افتتحت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الملابس الخيرى لطلاب الجامعة والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاحتفالات الكبرى.وقالت "مصطفى" إن المعرض يقام بالتعاون مع نادى ليونز الجيزة كوزموبوليتان، مشيرة إلى أن المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية مؤكدة أن الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن المعرض ضم ما يزيد عن 1200 قطعة ملابس وأحذية مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، مضيفة ان المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.