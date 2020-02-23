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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تفتح معرضا خيريا للملابس

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:58 م
جامعة بنها
جامعة بنها
صلاح حسنى
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افتتحت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الملابس الخيرى لطلاب الجامعة والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وقالت "مصطفى" إن المعرض يقام بالتعاون مع نادى ليونز الجيزة كوزموبوليتان، مشيرة إلى أن المعرض يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية مؤكدة أن الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن المعرض ضم ما يزيد عن 1200 قطعة ملابس وأحذية مختلفة الأنواع والتى تباع بأسعار رمزية وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، مضيفة ان المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

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