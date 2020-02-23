«حياة من حياة».. ندوة لحزب المصريين الأحرار بالسويس

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار بالسويس، ندوة عن التبرع بالدم تحت عنوان "حياة من حياة "، بقيادة محمد مبارك أمين الأمانة، وتحت إشراف عادل فاضل، الأمين العام للحزب بالسويس.تضمنت الندوة فوائد التبرع بالدم للمتبرع وأيضا للمحتاجين للتبرع وللمجتمع ككل، في محاضرة ألقاها كريم بيومي، مساعد أمين العمل الجماهيري، متحدثا عن أهمية سائل الدم بالنسبة للكائنات الحية وللإنسان بصفة خاصة، بشرح مكونات الدم ووظائفه والجهاز المنوط بنقل الدم، واختمت بالحديث عن تعريف عملية التبرع بالدم وأهميتها بالنسبة لصحة المتبرع والمنقول إليه الدم وأيضا فوائده للمجتمع.في نهاية الندوة، شرحت إجراءات التبرع والسحب من بنك الدم كما تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور وإنشاء قاعدة بيانات بفصائل الدم لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة وفي حالات الطوارئ من أجل إنقاذ حياة إنسان.