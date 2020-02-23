المؤبد لفلاح قتل آخر في خصومة ثأرية بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان، وعضوية المستشارين ممدوح حلمي شلبي، وهشام إبراهيم عميرة، وأمانة سر أمجد سمير جرجس، اليوم، بالسجن المؤبد على مُتهم قتل فلاح في خصومة ثأرية.ووقعت أحداث القضية المُقيدة برقم 258 لسنة 2011 كلي المنيا، داخل إحدى قرى مركز العدوة، عندما استدرج المُتهم ويُدعى "رجب. ج. ع" 31 عامًا، فلاح، المجني عليه ويُدعى"أحمد. س. ح" 40 عامًا، فلاح، إلى أحد المناطق المهجورة بمركز العدوة، وإطلاق أعيرة نارية عليه أدت إلى مقتله في الحال؛ وذلك انتقامًا من المجني عليه الذي سبق واُتهم بقتل أحد أقارب المُتهم.وواجه المُتهم تهم، القتل العمد مع الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.