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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صبحي: 1.1 مليار جنيه لتطوير مراكز الشباب

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:56 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن أعضاء مجلس النواب ساهموا في دعم موازنة مراكز الشباب بالمحافظات، مشيرا لتطويرها خلال الفترة الماضية، كونها أولوية، مؤكدا أن الوزارة قادرة على إنجار كل المهام في إطار الموازنة العامة للدولة.

وكشف صبحي، عن رصد 1.1 مليار جنيه تساهم في دعم قطاع مراكز الشباب، 4330 مركزا، معترفا بوجود مشكلات تواجه الوزارة أهمها التطوير.

وأضاف: "نسعى لتحويل مراكز الشباب إلى ساحة شاملة للرياضة، عملية التطوير توقفت في عدد منها للأسف كما توجد مراكز شباب آيلة للسقوط ولم تزال".

وعقب النواب، بأن التطلعات كبيرة في ملف تطوير الشباب، وأن المخصصات المالية تقف مانعا لتحقيق ذلك.

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