«الفيروس المدمر».. رواد السوشيال ميديا عن محمد رمضان

حالة من الغضب سيطرت على جمهور "تويتر" عقب ظهور محمد رمضان، أمس على القناة الأولى، للمرة الأولى عقب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، فأعتبر البعض أن تصريحاته "مستفزة".بدأ مغردون تداول صورة له مكتوب عليها "الفيروس المدمر"، قالت منال على:" محمد رمضان متخيل إنه فى الفسحة شوية يقل أدبه ويتفشخر باللى عنده وشوية يلم نفسه ويقول جمهورى حبيبى، بس أنا مش بتهدد، قاعد يهبد ويعك فى الكلام، بنى ٱدم مغرور شبع بعد جوعه".وغرد بهاء عبد العزيز على فيس بوك:" إلحقنا يا ريس من اللى بيحصل.. أين وزير الإعلام.. كيف يتم إذاعة حلقة لمحمد رمضان فى تلفزيون الدولة".بينما قالت نور على فيس بوك، أحد الداعمين لحملة مقاطعة محمد رمضان:" أدعو الجميع لسحب الإعجاب من صفحاته سواء على فيس بوك، إنستجرام أو يوتيوب".وأضافت:" نرسل جميعنا لوزارتى الإعلام والإستثمار المسؤولة عن مدينة الانتاج الأعلامي نطالب بمنع محمد رمضان من الظهور، ونقاطع أفلامه ومسلسلاته تمامًا".