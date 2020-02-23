نقيب محامي سوهاج: هناك من يجر النقابة لمعارك لا طائل منها

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءً مفتوحا مع محامي سوهاج، بنادي المحامين بالنقابة الفرعية، ضمن الجولات الانتخابية التي ينظمها في المحافظات بهدف الحشد لدعمه في الانتخابات على منصب النقيب، والمقرر لها 15 مارس المقبل، في حضور العشرات من محامي المحافظة، بجانب أعضاء مجلس نقابة المحامين الذين يحرصون على مصاحبة عاشور في جولاته، وأبرزهم وكيلي المجلس وأمين الصندوق.وقال ماهر رشوان، نقيب محامي سوهاج، إن هناك من يحاول جرّ النقابة إلى معارك لا طائل منها وتشويه القيادات النقابية.وطالب رشوان، النقيب سامح عاشور بالرد على تساؤلات المحامين في شأن داعي طلب توكيلات عن الأعوام الماضية، وأيضا زيادة المعاشات بالإضافة إلى آليات حماية المحامي أمام جهات التحقيق، بجانب مطالبة المحامين بالخارج بدفع أموال لدعم نقابة المحامين، كما طالب بضرروة العمل على إنشاء نادي للمحامين في سوهاج، وأيضا توفير نسبة من الشقق لمحامي المحافظة، معلنا دعمه سامح عاشور ومجلس النقابة الحالي، في الانتخابات المقبلة.