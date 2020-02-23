الكرملين: أنقرة لم تفِ بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا".ودعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية- التركية، بسبب توتر الأوضاع في إدلب.وأكد المتحدث باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك "على اتصال دائم".كما أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة عقد القمة الرباعية حول سوريا.