100 حالة مؤكدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليتجاوز بذلك عدد المصابين في البلاد 100 حالة.وذكرت شبكة (سي أن أن) الأمريكية اليوم الأحد، أن معظم الحالات تتركز في المناطق الشمالية من إقليم "لومباردي" حيث تم تسجيل 89 حالة، إلى جانب أقاليم (فينيتو - إيميليا روماجنا - بيدمونت).وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلديات وإغلاق المباني العامة بما في ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي.