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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسامة رستم يكشف حقيقة تأثر صناعة الدواء في مصر بـ«كورونا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:51 م
الدكتور أسامة رستم
الدكتور أسامة رستم
أسماء إبراهيم
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رستم: مصر تستورد 50 % من مستلزمات الإنتاج الطبية من الصين.. والهند ودول شرق آسيا بديلا عن الصين

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأدوية المصرية تستورد حوالي 50% من مستلزمات منتجاتها من الصين، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على صناعة الدواء في مصر بشكل كبير.

وأكد رستم في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن شركات الدواء تبحث مع دول بديلة غير الصين لاستيراد مستلزمات الإنتاج، منها دولة الهند ودول شرق آسيا، لافتًا إلى أن مصانع الأدوية في مصر تستورد 90% من مستلزمات الإنتاج سواء كانت مواد سام أو تعبئة من الخارج.

وفي نفس السياق أشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن فيروس كورونا تسبب في حدوث صرع في شراء وتخزين الكمامات في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، لافتا إلى أن لا صحة لما تردد حول استيراد الصين كمامات من مصر.

وطالب رستم من القيادة السياسية بضرورة التدخل لوقف بيع الكمامات في السوق السوداء لوضع تلك الظاهرة تحت الميكروسكوب، ووضع قانون صارم وحازم لها.

وأوضح أن فيروس كورونا بيتفاعل في البيئة الباردة، متوقعًا أن تلك الأزمة ستنتهي عندما يأتي فصل الصيف لأن ارتفاع درجات الحرارة تساهم في قتل الفيروس.

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