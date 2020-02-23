بـ 63 ألف جنيه.. انخفاض أسعار الحج لتراجع الدولار

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك حتى الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 ألف جنيه، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، مؤكدة أنه يتم قبول كل الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ75 يفضل أن يكون معهم مرافق.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات، أن الوزارة تفتح الباب كل عام بين شهري ديسمبر ويناير، لتقدم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية.وصرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على تكثيف الجهود لتوفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، مضيفا أنه تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج هذا العام، بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجاري سيشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرًا على الحجيج.وأوضح أن المؤسسة القومية لتيسير الحج أنهت مبكرًا كل التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل، واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لبرامج الحج كافة، وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تتناسب مع جميع المستويات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقديم لحج الجمعيات سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل أو منتسب) عند تقديم الطلب، ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 11- 2020م، ولم توقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.وأضاف عبدالموجود، أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادرا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه، ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارا من عام 2015م فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك، وسيتم تسجيل كل بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط، سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرةوأشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى أن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات، الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر، و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.وأكد نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة، وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.