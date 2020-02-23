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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:50 م
وزير الدفاع الكوري
وزير الدفاع الكوري الجنوبي
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توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج-دو، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، حول قضايا التحالف المعلقة.

ومن المقرر إجراء المحادثات بين جونج وإسبر يوم غد الاثنين، لمناقشة عدد من المسائل، من بينها المناورات العسكرية المشتركة المقرر عقدها في الربيع، والاستعدادات لنقل حق قيادة العمليات في وقت الحرب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت الدولتان قد اتفقتا على إجراء التدريبات المشتركة في أوائل مارس المقبل، لكن كوريا الجنوبية تكافح الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، مما يزيد من احتمال قيام سول وواشنطن بتعديل توقيت وحجم التدريب.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بالتدريب المشترك".

ومن المتوقع أن يتبادل جونج وإسبر وجهات نظرهما حول المبلغ الذي يجب أن تدفعه سول مقابل تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، ويعمل الجانبان جاهدين للتوصل إلى اتفاق في محادثات اتفاقية التدابير الخاصة.

ويشمل جدول أعمال المحادثات عددا من القضايا الرئيسية الأخرى، منها استجابة كوريا الجنوبية لفيروس كورونا، ومصير اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سول وطوكيو، وخطة لتحديث نظام الدفاع الصاروخي «ثاد»، الذي تم نشره في شبه الجزيرة الكورية.

كما سيزور وزير الدفاع الكوري الجنوبي النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في واشنطن، ومستشفى قدامى المحاربين، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع الحرب الكورية (1950-1953)، وسيلتقي مسئولين في الكونجرس الأمريكي وجامعة الدفاع الوطني لمناقشة أوضاع شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التحالف.

وقبل عودته إلى كوريا الجنوبية سيتوجه جونج إلى كاليفورنيا لزيارة الوحدات البحرية التي شاركت في الحرب الكورية.

وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها جونج للولايات المتحدة منذ تولي إسبر مهام منصبه في يوليو الماضي، بينما زار إسبر كوريا الجنوبية في يونيو ونوفمبر.

ومن المقرر أن يعود وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو إلى سول يوم الجمعة المقبل.

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