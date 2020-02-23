الطب الشرعي في مقتل طفلة بالمرج: سحجات وكدمات بالرأس والصدر

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي لجثة طفلة بالمرج التي لقيت مصرعها على يد زوج والدتها والمسلم لنيابة المرج، أن سبب الوفاة يعزى إلى وجود كدمات وسحجات شديدة في منطقة الرأس والصدر والرقبة، فضلا عن كسور متفرقة في القدم والقفص الصدري.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المرج بورود إشارة من مستشفى عین شمس باستقباله الطفلة "س أ"، 4 سنوات، توفيت إثر إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبالانتقال تم التقابل مع والدة المتوفاة "س ا أ"، 36 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان.وبسؤالھا أدعت وفاة نجلتھا إثر سقوطھا من علو، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال والدة المتوفاة وبإعادة مناقشتها قررت بأن زوجھا "م أ ر"، 48 سنة، عاطل من متعاطي المواد المخدرة، ودائم التعدي بالضرب على نجلتھا باستخدام عصا خشبية دون مبرر، ونظرًا لتدھور حالتھا الصحیة اصطحبتھا إلى المستشفى إلا أنھا اكتشفت وفاتھا، وعللت اختلاق واقعة وفاة نجلتھا بسقوطھا من علو خشیة من زوجھا.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھم أمكن ضبطه وبمواجھته بالمعلومات والتحریات وما جاء بأقوال والدة المجني علیھ أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.