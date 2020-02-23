الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة.. والقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح المعتدلة، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 15شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 12 16بلطيم 12 16مطروح 12 15السلوم 11 15سيوة 09 16بورسعيد 11 16دمياط 11 16الزقازيق 10 16الإسماعيلية 09 17السويس 10 18العريش 10 17رفح 09 16رأس سدر 10 19نخل 03 17نويبع 11 19طابا 10 18كاترين 02 14الطور 09 19شرم الشيخ 13 22الغردقة 12 21مرسى علم 13 22الفيوم 09 16بنى سويف 09 16المنيا 08 16أسيوط 07 17سوهاج 08 19قنا 08 20الأقصر 09 20أسوان 11 20أبو سمبل 11 20الوادي الجديد 07 20شلاتين 15 22أبورماد 14 22حلايب 13 21رأس حدربة 15 20.