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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة.. والقاهرة 11 درجة

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:49 م
شديد البرودة
شديد البرودة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح المعتدلة، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 11 15
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 12 16
مطروح 12 15
السلوم 11 15
سيوة 09 16
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 16
الإسماعيلية 09 17
السويس 10 18
العريش 10 17
رفح 09 16
رأس سدر 10 19
نخل 03 17
نويبع 11 19
طابا 10 18
كاترين 02 14
الطور 09 19
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 16
بنى سويف 09 16
المنيا 08 16
أسيوط 07 17
سوهاج 08 19
قنا 08 20
الأقصر 09 20
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 20
الوادي الجديد 07 20
شلاتين 15 22
أبورماد 14 22
حلايب 13 21
رأس حدربة 15 20.

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