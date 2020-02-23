سوسن بدر تكشف عن «لوك» شخصيتها في «ونحب تاني ليه»

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة لها من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سوسن بدر، بلوك الشخصية حيث تظهر بشعر أسود طويل مع ترك اللون الأبيض الذي اعتادت عليه الفترة الأخيرة في مقدمة رأسها.تشارك الفنانة سوسن بدر في دراما رمضان من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتجسد من خلال العمل شخصية والدة بطلة العمل، حيث انتهت سوسن من تصوير عدة مشاهد في بعض الديكورات المخصصة للعمل، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.