«البرلمان» يوصي بتسهيل نقل موظفي الحكومة بين المحافظات

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، الحكومة بتسهيل وتيسير إجراءات نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من محافظة إلى أخرى، لتخفيف معاناة الموظفين الذين يعملون في محافظات بعيدة وفي غير محل إقامتهم.جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية حال طلب أي موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى، بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية.وانتهت اللجنة مطالبة مكتب المجلس بتوجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، لتسهيل نقل العاملين بالدولة من محافظة لمحافظة لأخرى دون التقييد بتادبير الدرجة.