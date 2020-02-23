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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية» يدشن مبادرة لتنشيط السياحة في سوهاج

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:46 م
سلطان أحمد سلطان
سلطان أحمد سلطان
حسين العمدة
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قال سلطان أحمد سلطان، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة سوهاج، وعضو الأمانة العامة للحزب، إن أمانة الحزب بالمحافظة لديها خطة لتنشيط السياحة بالمحافظة، مضيفًا أنه قرر تدشين مبادرة تنشيط للسياحة والآثار بالتعاون مع الإدارات التعليمية والشباب والرياضة والوحدات المحلية على مستوى المراكز.

وأضاف سلطان، إن ذلك سيكون عن طريق عمل برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بجميع مراكز محافظة سوهاج على رأسها المعابد الأثرية بعرابة أبيدوس، وكذلك تنظيم دورة للألعاب الرياضية (الكاراتيه-الكونغ فو).

وعقدت أمانة حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، أمس، اجتماع لمناقشة الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقوانين الانتخابات وتجهيز لعدد من الندوات، فضلًا عن وضع الشروط والمعايير للمرشحين الذين يقومون بخوض الانتخابات المقبلة، وأيضًا ضم عدد من الكوادر الجديدة للحزب.

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