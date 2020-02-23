رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انخفاض فى قطاع السياحة بفرنسا بسبب «كورونا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:46 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تعرض قطاع السياحة في فرنسا إلى انخفاض حاد، بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا"، وتقليص الرحلات الجوية العالمية.

وأفاد وزير المالية الفرنسي، دان ميرفي، خلال اجتماع وزراء مالية دول قمة مجموعة العشرين في الرياض، اليوم الأحد، بأن عدد السياح في فرنسا تضاءل بنسبة 30% إلى 40%، وذلك أقل من التقديرات المتوقعة للبلاد، جاء ذلك في ظل حظر السفر وتأجيل الرحلات الجوية، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 200 ألف رحلة طيران.

ووفقا لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، فإن عدد السياح في البلاد خلال عام 2018، بلغ حوالي 89.4 مليون زائر، حيث تعتبر فرنسا، من أكثر البلدان اجتذابا للسياح في العالم، وتمثل عائدات السياحة نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي.

جدير بالذكر أن فرنسا تستقبل حوالي 2.7 مليون سائح صيني كل عام، وتتوقع الحكومة انخفاض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجاري 2020.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

حمل سفاح.. اعترافات سيدة ألقت جثث توأمها بمقابر المعصرة

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

انخفاض فى قطاع السياحة بفرنسا بسبب «كورونا»

دراسة تكشف أهم مقومات الحياة الزوجية الناجحة

مبادرة «المغاورى» لدعم محطة الزهراء تنقذ «نورالفجر» من الموت

الأمريكيون «واثقون» في قدرة الحكومة على مواجهة «كورونا»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
المزيد

الثقافة

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الانى

أبو العلا: اتحاد كتاب مصر يتحدى القوانين ويضرب بها عرض الحائط

الجمعة.. حفل توقيع الأعمال الشعرية الكاملة لـ علاء جانب

ندوة عن الحياة الرقمية بثقافة الإسكندرية