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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصيحة زاهي حواس لـ وزير الآثار للحفاظ على الكباش والمسلة بميدان التحرير

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:43 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
هدير شعراوي
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه بعد انتهاء عمليات تطوير ميدان التحرير سيكون من أهم الميادين بالعالم، منوهًا بأن وجود مسلة في وسط الميدان أمر هام، مؤكدًا: "مش هنستغنى عن المتحف المصري بميدان التحرير".

وأضاف حواس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى"، أنه ضد فكرة وضع أي قطعة آثار وسط الميادين، لكن ميدان التحرير بمثابة رمز من رموز مصر وأهم ميدان بالعالم، موضحًا أن الـ4 كباش الفرعونية التي سيتم وضعها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني بالميدان لم يكونوا داخل طريق الكباش ولا داخل معبد الكرنك.

وتابع حواس، أنه طلب من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، بألا يلمس أحد من الجمهور الآثار في إشارة إلى الـ4 كباش الفرعونية، حتى لا يكونوا مثل أسدي قصر النيل، وتتم الكتابة عليهم بالعبارات وتشويه المنظر العام.

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